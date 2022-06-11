11 Июня 2022 16:20

Гран-при Азербайджана «Формулы-1» стартовал в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В столице Азербайджана - Баку в пятницу стартовал первый день гоночного уик-энда Гран-при Азербайджана «Формулы-1», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В первый день «королевских гонок» пилоты приняли участие в тренировочных заездах. Любители автоспорта стали свидетелями четырех гонок – по две в «Формуле-1» и гонка поддержки «Формула-2».

Уже по итогам второй тренировочной сессии «Формулы-1» определились фавориты. Наилучшее время по итогам свободной практики показал пилот команды Ferrari Шарль Леклер, который в своем лучшем круге показал время 1 минуту 43,224 секунды.

Третья квалификационная сессия гонщиков «Формулы-1» в рамках Гран-при Азербайджана состоится сегодня.

Тем временем, порывистый ветер в Баку создал сложности для пилотов, максимальная скорость которого в пятницу составила 42 км/ч. Пилоты отмечают, что их машины сильно раскачиваются на длинной прямой Бакинского городского кольца.

Не обошлось и без аварии и инцидентов во время заездов. Пилот команды MP Motorsport Клемент Новалак в одном из поворотов врезался в защитный барьер. В ходе тренировочных заездов «Формулы-2» болид команды Campos Racing Ральф Бонунг также врезался в ограду. Во время первого свободного заезда «Формулы-1» на болиде Мика Шумахера произошла утечка топлива.

Бакинская трасса, протяженность которой 6 км, считается самой быстрой из городских, по длине круга. Максимальная скорость в конце прямой – около 370 км/ч. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, что позволяет пилотам совершать многочисленные обгоны и выходить аутсайдерам на первые ряды.

Впервые с 2019 года соревнования проходят в присутствии болельщиков. В 2020 году из-за пандемии гонки не состоялись, а в 2021 проводились без зрителей. На этот раз для последних предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.

В «королевских гонках» всего принимают участие 10 команд. Гран-при Азербайджана «Формулы-1» пройдет в Баку с 10 по 12 июня.