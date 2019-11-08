Грамотность наружной визуальной рекламы проверили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Повышение уровня языковой культуры казахстанцев находится в центре деятельности управления по развитию языков акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В статье Елбасы «Семь граней Великой степи» модернизация исторического сознания определяется как стратегическая задача, тем самым актуализируется необходимость дальнейшего продолжения системной работы в сфере ономастики», - отметила временно исполняющая обязанности руководителя управления по развитию языков акимата области Набира Суйманова.

По словам спикера, для создания целостной системы ономастики Жамбыслкой области через систематизацию наименований объектов и административно-территориальных единиц, его составных частей, разрабатывается электронная база ономастических названий области, а также справочник-указатель ономастических названий области.

«В этом году проведено два заседания ономастической комиссии при акимате области, где был рассмотрен отчет управления о проделанной работе в сфере ономастики за 2018 год. Озвучены также итоги деятельности рабочих групп по вопросам ономастики при районных и городских акиматах. Говорилось и об итогах изучения языковой грамотности в средствах визуальной информации. Планировалось, что в 2019 году степень использования государственного языка в визуальной информации должна составлять 100%» - рассказала Набира Суйманова.

Как отметила спикер, между управлением и акимами районов и города Тараза заключены соглашения, в которых степень использования государственного языка в визуальной информации определена в качестве целевого индикатора и намечены пороги на каждый квартал. По итогам третьего квартала намеченный рубеж (95%) выполнен во всех районах и городе Таразе, областной показатель составил 95,2%»,

По итогам девяти месяцев в Жамбылской области изучено 11 611 объектов, из них на 550 выявлены недостатки, в связи с чем проведена разъяснительная работа со всеми владельцами объектов.

«Для достижения результата управлением на этот год запланированы такие мероприятия, как конкурс «Сауатты жарнама – тіл тазалығының көрінісі» с целью государственного регулирования в области рекламы, защиты национальных интересов, недопущения ненадлежащей рекламы, конкурс ««Үздік көрнекі ақпарат - 2019», областные акции «Көркем тіл-көрікті жарнама», - отметила Н. Суйманова.

В ходе акций выяснилось, что из 5111 объектов областного значения 307 объектов не соответствуют требованиям законов Республики Казахстан «О языках», «О рекламе». По итогам акции акиму города Тараза было направлено письмо об устранении выявленных недостатков. Кроме того, совместно с областной Палатой предпринимателей «Атамекен», управлением предпринимательства, индустриально–инновационного развития акимата области, акиматом города Тараза проведен семинар-совещание с владельцами объектов.

«Для пропаганды государственной языковой политики, упорядочения визуальной информации и рекламы в населенных пунктах региона прошел месячник «Мемлекеттік тіл – жарнама». По его итогам направлены письма акимам районов и города Тараза по выявленным нарушениям. Кроме того, в соответствии с протокольным поручением совещания с участием акима области по итогам работы управления по развитию языков за 2018 год и плану работы на этот год управлением составлен пошаговый план. Согласно этому плану планируется довести степень употребления государственного языка во всех гостиницах и ресторанах, а также в других местах бытового обслуживания населения, до 100%. Для чего на территории области сформирована база из 1 755 объектов – это 150 гостиниц, 456 ресторанов, кафе, 1 149 других мест бытового обслуживания. На сегодняшний день все недостатки устранены», - рассказала Набира Суйманова.

В Казахстане намечено обеспечить единое оформление и размещение уличных аншлагов с названиями городов республиканского, областного, районного значения, поселков, сел, а также других населенных пунктов. В Жамбылской области до конца этого года было намечено обеспечить 100% всех улиц каждого района и города аншлагами нового образца. «По данным районных, городских акиматов, по итогам 9-ти месяцев 2019 года из 5 247 улиц охвачены аншлагами нового образца 4 418 улиц, что составляет 84,2%. До конца года намеченный рубеж будет достигнут», - заверила временно исполняющая обязанности руководителя управления по развитию языков акимата области Набира Суйманова.