График работы ТРЦ разъяснили в комитете санэпидконтроля РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК разъяснил информацию, размещенную 6 августа о продлении режима работы торгово-развлекательных центров в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

«29 июля 2021 года принято постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан 33 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства» (далее – ПГСВ №33).

Согласно критериям ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» (приложение 4 к ПГГСВ № 33), ТРЦ допущены к участию в проекте с режимом работы в «зеленой» и «желтой» зонах без ограничения, в «красной» - разрешена работа с 10:00 до 22:00 часов в субботу и воскресенье, в «темно-красной» - разрешение работы с 07:00 до 20:00 часов.

При этом согласно пункту 9 ПГГСВ № 33, со 2 августа 2021 года, в 5 городах – Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганда, введены ограничительные меры выходного дня.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что согласно пункту 11 ПГГСВ № 33, Главные государственные санитарные врачи на транспорте соответствующей территории, по вопросам реализации проекта «Ashyq», руководствуются настоящим постановлением и не вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в отношении участников проекта в «зеленой», «желтой» и «темно-красной» зонах.

Вместе с тем, объектам со статусом «Лидеры «Ashyq» с 9 августа 2021 года в «темно-красной» зоне разрешен режим работы до 00:00 часов, прочим объектам (участникам «Ashyq») – до 22:00 часов.

Требования к режиму работы участников проекта «Ashyq» в «темно-красной» зоне, согласно приложению 4 к ПГГСВ № 33, будут действовать до 9 августа 2021 года.

Критерием матрицы оценки нагрузки на систему здравоохранения является «темно-красная зона» - зона критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200) за недельный период.

В связи с этим 9 августа будет осуществлена оценка нагрузки на систему здравоохранения по соответствующим критериям для принятия дальнейших мер.