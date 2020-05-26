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График работы столичных детских садов рассмотрим в июне - аким Нур-Султана

26 Мая 2020 17:00
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График работы столичных детских садов рассмотрим в июне - аким Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возобновление полноценной работы детских садов будет рассмотрено в середине июня. Об этом сообщил аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По просьбе родителей в семьях, где оба родителя работают и у них нет возможности оставлять своих детей дома, мы открыли дежурные группы в детских садах. Если у нас в детских садах в целом количество детей составляет свыше 55 тыс. человек, то в дежурных группах сейчас наблюдается посещение порядка 3 тыс., то есть это небольшое количество из общей картины», - сказал Алтай Кульгинов.

Градоначальник отметил, что в этом вопросе не должно быть спешки.

«Поэтому сейчас не будем торопиться открывать детские сады и к этому вопросу вернемся к середине июня, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Остальные садики будут работать по дежурным группам, в количестве до 15 детей в группе», - добавил Алтай Кульгинов.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Коронавирус,
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Автор:

Серик Сабеков

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