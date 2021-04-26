АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- График работы прививочных пунктов продлили в Атырауской области. Теперь получить вакцину от коронавирусной инфекции жители региона смогут с 9:00 до 21:00, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев.

«По поручению главы государства мы намерены активизировать работу по вакцинации местных жителей. Так как число желающих получить прививку с каждым днем растет. В регион прибыли 17 000 доз российской вакцины «Спутник V«, а также 2 000 доз казахстанской вакцины «QazCovid-in«, - рассказал Асхан Байдувалиев.

В регионе функционируют 25 прививочных пунктов: 15 - в городе Атырау, 8 - в районах области, 2 - на Тенгизском месторождении, а также 2 передвижных пункта.

«В ближайшее время планируется открыть пункты вакцинации в крупных торговых центрах города Атырау»,- сообщили Асхан Байдувалиев.