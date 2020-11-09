График работы ЦОНов изменился в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Центры обслуживания населения изменили график работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала НАО ГК «Правительство для граждан», с 9 ноября ЦОНы будут принимать граждан с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов. Суббота и воскресенье - выходные дни.

«Отдельно обращаем внимание на работу ЦОНов в Петропавловске. Напомним, что с момента открытия они работают в новом формате. Оказываются только «бумажные» услуги, электронные услуги горожане получают самостоятельно или в секторах самообслуживания. При этом получить услуги в городских отделах ЦОНа можно только предварительно забронировав очередь. С учетом нового графика, для получения услуг в отделах обслуживания населения Петропавловска необходимо бронировать очередь до 17.30 часов. Позже бронь будет считаться недействительной», - пояснил директор филиала НАО «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области Еркин Жумабай.

Бронировать очередь можно через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, по номеру 1414, Telegram бот EgovKzBot2.0 и мобильное приложение eGovmobile. Бронь можно перенести на другое время.

Во время посещения ЦОНов обязательна защитная маска и соблюдение социальной дистанции.

Напомним, с 9 ноября в Петропавловске ужесточили ограничительные меры. Изменился график работы объектов и транспорта.