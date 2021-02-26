График поставки вакцин от коронавируса составили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области готовы вакцинировать от коронавируса всех желающих. Об этом заявил заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель облздрава отметил, что в регионе продолжается вакцинация медицинских работников и сотрудников санитарных служб.

«Второй компонент получили уже 900 из 1200 человек. Второй компонент произведен в Караганде. Вакцина переносится удовлетворительно. Осложнений и побочных действий не наблюдается. Призываю североказахстанцев пройти вакцинацию. Мы ожидаем 2800 доз первого и второго компонентов казахстанского производства уже до конца месяца. На следующие месяцы разработан график поставки вакцин. Принято решение вакцинировать всех желающих. Мы готовы. Поступает много обращений от жителей области», - сообщил К.Кусемисов.

Он добавил, что продолжится вакцинация медработников.

Напомним, 22 февраля в Северо-Казахстанской области начался второй этап вакцинации против коронавируса препаратом российского производства «Спутник V».