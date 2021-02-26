РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:16, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    График поставки вакцин от коронавируса составили в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области готовы вакцинировать от коронавируса всех желающих. Об этом заявил заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представитель облздрава отметил, что в регионе продолжается вакцинация медицинских работников и сотрудников санитарных служб.

    «Второй компонент получили уже 900 из 1200 человек. Второй компонент произведен в Караганде. Вакцина переносится удовлетворительно. Осложнений и побочных действий не наблюдается. Призываю североказахстанцев пройти вакцинацию. Мы ожидаем 2800 доз первого и второго компонентов казахстанского производства уже до конца месяца. На следующие месяцы разработан график поставки вакцин. Принято решение вакцинировать всех желающих. Мы готовы. Поступает много обращений от жителей области», - сообщил К.Кусемисов.

    Он добавил, что продолжится вакцинация медработников.

    Напомним, 22 февраля в Северо-Казахстанской области начался второй этап вакцинации против коронавируса препаратом российского производства «Спутник V».


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:32
    Анастасия Березовская стала шестой на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:27
    Мария Бровкова получила «бронзу» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!