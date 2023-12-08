Граффити-стена протяженностью 420 метров украсила алматинский терренкур

Почти полукилометровая пешеходная зона с граффити-стеной появилась по улице Оспанова в Алматы. Проект выполнен на 95%. С ходом работ ознакомился аким города Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда и встречи с населением Медеуского района, передает агентство Kazinform.

Ранее тротуар по улице Оспанова, от пр. Достык до р. Есентай, был узким — шириной 1 метр, некомфортным для прогулок горожан. По поручению акима Алматы, с учетом активной посещаемости площадки рядом с терренкуром, было принято решение о расширении тротуара до 5 метров и создании комфортной пешеходной зоны протяженностью около 500 метров.

Как доложил главе города аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, работы по благоустройству были начаты этим летом, в конце июня, и будут завершены до конца декабря. На сегодня проложена брусчатка, местами уложен асфальт, возведена подпорная стена из габионов.

Особенностью данного проекта стала стена вдоль тротуара длиной 420 метров и общей площадью 1200 м². По итогам граффити-фестиваля «Первый слой» стену украсили десятки живописных композиций 80 художников, принявших участие в перформансе уличного искусства. Мероприятие проходило по проекту «Создание indoor/outdoor площадок для микрокультурной программы города в районах».

По задумке авторов, рисунки на стене олицетворяют буквы казахского алфавита: все 42 символа вошли в общую сюжетную композицию. Также арт-объект расписан граффити с достопримечательностями города.

Фото: акимат г. Алматы

Реализация проекта стала возможна благодаря коллаборации акимата Алматы в рамках проектного офиса с творческой интеллигенцией — представителями команды REPAS и руководителя «Almaty Creative Bureau» Кристиной Бекмурзаевой.

— Это первая и самая масштабная стена в Центральной Азии для рисования граффити. Всего в процесс было вовлечено 80 человек. Создание такого уникального пространства в городе стало большим событием для любителей уличного искусства. От всего сообщества художников хотели бы поблагодарить вас за такую возможность. Это только начало творческой работы, где кино и музыка получат свое отражение в креативной индустрии, — подчеркнула Кристина Бекмурзаева.

Она сообщила, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация второго этапа благоустройства пруда на терренкуре и создания современного общественного пространства.

Ерболат Досаев, в свою очередь, поблагодарил художников за участие и вовлеченность в жизнь города.

— Я готов отдавать общественные пространства в городе под искусство. Алматы должен преображаться, сохраняя при этом свой дух, — сообщил глава города.

Также в рамках рабочего объезда Ерболат Досаев поддержал предложение по созданию туристического визит-центра с современными комфортными условиями на месте старого остановочного комплекса на пересечении ул. Оспанова и пр. Достык. В нем будут консультировать туристов и предлагать пешие экскурсии.