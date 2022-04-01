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Граффити с рекламой наркотиков уничтожили волонтеры в Актау

Автор:  
Аружан Саптарова
1 Апреля 2022, 13:07
Граффити с рекламой наркотиков уничтожили волонтеры в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау волонтеры областного молодежного ресурсного центра совместно с сотрудниками управления по противодействию наркопреступности уничтожили 110 граффити с рекламой наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии также участвовали сотрудники Центра кинологической службы департамента полиции. Все вместе уничтожали граффити-надписи со стен домов и зданий. Мероприятие, направленное на профилактику наркомании в городе, будет продолжено, сообщают в полиции.

Стражи порядка напомнили, что уголовная ответственность за распространение ссылок на интернет-сайты, пропагандирующие и реализующие наркотики, установлена в Казахстане с начала 2020 года. Отныне граждане, задержанные за нанесением граффити с запрещенным содержанием, могут получить до трех лет лишения свободы.

Если аналогичные действия будут совершены группой лиц по предварительному сговору неоднократно, в организациях образования, а также на объектах массового скопления людей, виновным грозит тюремное заключение сроком до шести лет.

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Мангистауская область   Регионы Казахстана   Волонтёрство   Борьба с наркотиками  
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