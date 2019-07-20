-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:29 114
-
-
вчера 23:16 231
-
-
вчера 22:18 127
-
-
-
вчера 21:12 252
-
вчера 20:49 195
-
вчера 20:22 127
-
вчера 19:39 123
-
вчера 19:19 149
-
вчера 18:33 163
-
вчера 18:16 127
-
-
-
вчера 17:19 160
-
вчера 17:00 147
-
-
вчера 16:42 129
-
-
-
вчера 15:53 189
-
-
-
вчера 14:35 157
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:17 196
-
-
-
-
вчера 11:17 211
Граффити с рекламой наркотиков уничтожили в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошла акция по уничтожению граффити с рекламой наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности совместно с волонтерами молодежного ресурсного центра и Центра формирования здорового образа жизни на велосипедах проехали по улицам областного центра и обследовали стены многоэтажных домов, подъезды и другие объекты.
«Обнаруженные надписи адресов сайтов, электронной почты, объявления с контактами распространителей наркотиков и предложениями о сбыте запрещенных веществ организаторы акции закрасили с помощью баллончиков с краской. В ходе рейда полицейские и волонтеры обнаружили запрещенные надписи в подъездах и на стенах многоквартирных домов по улицам Шанырак, Садвакасова, Ауельбекова, Алтынсарина, Б. Ашимова, а также на остановках», - рассказали в ведомстве.
Начальник отдела профилактики и межведомственных связей УПН подполковник полиции Мейрам Жапбасов отметил, что подобные рейды полицейские, общественники и волонтеры проводят в регионе регулярно. Кроме того, стражи порядка проверяют сайты, пропагандирующие и способствующие распространению наркотических средств. Только в этом году полицейские направили в соответствующие органы представления о блокировке более 20 подобных сайтов.
В ведомстве подчеркнули, что помочь полицейским в борьбе с распространением наркотических средств может каждый житель области. Полицейские призывают общественность проявить свою гражданскую позицию и остро реагировать на размещение подобных реклам.
«Напоминаем об административной ответственности за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Санкцией статьи 423 КоАП РК предусмотрено наложение штрафа до 500 месячных расчетных показателей», - добавили в пресс-службе ДП региона.
- 17-летний участник соревнований утонул в Бурабае
- Потерявшую 3 литра крови роженицу спасли акмолинские медики
- Полицейские ответили на вопросы акмолинцев в прямом эфире Instagram
- Потерявшегося ребенка нашли за 20 минут в Кокшетау
- Лес на горе Жеке Батыр горит в Акмолинской области
- На 12 млн тенге обманул людей карагандинский мошенник
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана