Граффити с рекламой наркотиков уничтожили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошла акция по уничтожению граффити с рекламой наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности совместно с волонтерами молодежного ресурсного центра и Центра формирования здорового образа жизни на велосипедах проехали по улицам областного центра и обследовали стены многоэтажных домов, подъезды и другие объекты.

«Обнаруженные надписи адресов сайтов, электронной почты, объявления с контактами распространителей наркотиков и предложениями о сбыте запрещенных веществ организаторы акции закрасили с помощью баллончиков с краской. В ходе рейда полицейские и волонтеры обнаружили запрещенные надписи в подъездах и на стенах многоквартирных домов по улицам Шанырак, Садвакасова, Ауельбекова, Алтынсарина, Б. Ашимова, а также на остановках», - рассказали в ведомстве.

Начальник отдела профилактики и межведомственных связей УПН подполковник полиции Мейрам Жапбасов отметил, что подобные рейды полицейские, общественники и волонтеры проводят в регионе регулярно. Кроме того, стражи порядка проверяют сайты, пропагандирующие и способствующие распространению наркотических средств. Только в этом году полицейские направили в соответствующие органы представления о блокировке более 20 подобных сайтов.

В ведомстве подчеркнули, что помочь полицейским в борьбе с распространением наркотических средств может каждый житель области. Полицейские призывают общественность проявить свою гражданскую позицию и остро реагировать на размещение подобных реклам.

«Напоминаем об административной ответственности за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Санкцией статьи 423 КоАП РК предусмотрено наложение штрафа до 500 месячных расчетных показателей», - добавили в пресс-службе ДП региона.