АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 20 граффити с рекламой наркотиков ликвидировали в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

11 апреля на территории города с участием активистов молодежной политики Атырау и сотрудников управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области было проведено рейдовое мероприятие по ликвидации надписей со ссылками на сайты с рекламой наркотических средств. В ходе совместного мероприятия было уничтожено более 20 граффити с незаконной рекламой наркотиков. Работа в этом направлении продолжается.





Стоит отметить, что в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность по статье 299-1 УК РК за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Поэтому полицейские просят людей, ставших свидетелями граффити-рекламы наркотических средств, незамедлительно сообщить об этом на пульт оператора «102» или по телефону доверия управления по противодействию наркопреступности (8 702-318-02-66).