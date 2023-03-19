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    Графа «Против всех» является показателем демократии – наблюдатель из Азербайджана

    19 Марта 2023, 12:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международный наблюдатель за внеочередными выборами депутатов в Мажилис и маслихаты в Казахстане от Азербайджана Ризван Гусейнов особенно отметил наличие графы «Против всех» в бюллетенях для голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «То, что у вас есть графа «Против всех», когда человек может выразить свою позицию несогласия со всеми, кто в списке – это показатель демократии и того, что всем слоям населения предоставлена возможность высказать свое мнение. Эта цифра будет интересна и для исследователей, и для социологов, и для журналистов, чтобы понять, насколько успешно проводится работа в рамках предвыборных мероприятий», - сказал Ризван Гусейнов во время пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям в Астане.

    Наблюдатель подчеркнул, что явка на тех участках, где он был, составила 10-12% по состоянию на 8-8:30 утра. По его мнению, это достаточно хороший показатель, учитывая сегодняшние погодные условия: снег и ветер.

    С оценкой своего коллеги согласился и международный наблюдатель от Грузии Вахтанг Маисая. С начала открытия он посетил 11 избирательных участков. По его словам, на текущих парламентских выборах решается важный вопрос для Казахстана в свете политических реформ. Также он обратил внимание на вовлеченность в процесс молодежи.

    «Особых замечаний и нарушений не было. Некоторые технические моменты с нашего прямого вовлечения были исправлены. Например, в одном из участков не хватало скамеек для наблюдателей. Также я заметил, что избиратели делают фотографии. Это не запрещено, но главное, чтобы в них не были видны отметки, за кого голосовали», - добавил Вахтанг Маисая.

    Ранее сообщалось, что за выборами следит 61 наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств. Положительно оценили проведение выборов в Казахстане наблюдатели из Норвегии и Польши.

    Автор:

    Анеля Касымова

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