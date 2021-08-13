Графа «Против всех» в бюллетенях для голосования расширила права избирателей – Алма Муканова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Графа «Против всех» в бюллетенях для голосования расширила права избирателей и поспособствовала открытости избирательного процесса. Такое мнение высказала директор департамента законодательства Министерства юстиции РК Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, с 25 июля текущего года в Казахстане проходят прямые выборы акимов городов районного значения, сёл, посёлков, сельских округов. По новым правилам казахстанцы могут прямым голосованием избрать акима своего населённого пункта. Согласно требованиям, кандидатами в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов могут быть граждане Республики Казахстан в возрасте от 25 лет, имеющие высшее образование и проживающие на территории данного населенного пункта. Также они должны обладать активным избирательным правом и отвечать всем требованиям согласно Закону «О государственной службе в Республике Казахстан». Кандидаты выдвигаются политическими партиями из числа своих членов, либо вышестоящим акимом в случае, если к концу срока выдвижения было представлено менее двух кандидатов. Кроме того, стать кандидатом на пост акима можно также путем самовыдвижения. Главное условие – собрать не менее чем 1% подписей от общего числа избирателей в свою поддержку», – сказала А. Муканова.

Директор департамента напомнила, что, по официальным данным Центральной избирательной комиссии, на прямые выборы от партий «Nur Otan», «Ауыл», «Ак Жол», «АDAL», «НПК» представлено 878 кандидатов. При этом, у партий тоже есть одно ограничение: в каждом округе они могут выдвинуть не более одного кандидата. По итогам голосования, помимо кандидатов от партии «Nur Otan», были избраны кандидаты и от партий «Ауыл», «Ак Жол», «АDAL» и «НПК».

По мнению А. Мукановой, активизация политических партий, в совокупности со снижением порога прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента и маслихаты с 7% до 5%, может дать положительный импульс политическим партиям по выдвижению своих списков в маслихаты и Мажилис Парламента.

«Другой особенностью данных выборов стало присутствие графы «Против всех» в избирательных бюллетенях. Данная графа была восстановлена 24 мая текущего года в рамках Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан». Анализ проводимых прямых выборов показывает, что поправки по внесению в формы избирательных бюллетеней графы «Против всех» расширили права избирателей и поспособствовали открытости избирательного процесса», – отметила А. Муканова.