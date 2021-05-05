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Графа «Против всех», снижение порога для партий на выборах: инициативу Президента поддержали в Мажилисе

Автор:  
Акбота Кузекбай
5 Мая 2021, 13:10
Графа «Против всех», снижение порога для партий на выборах: инициативу Президента поддержали в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента принял проект Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, основным законопроектом вносятся изменения и дополнения в Конституционный закон «О выборах».

«Акимами могут быть избраны граждане РК, не моложе 25 лет, соответствующие квалификационным требованиям согласно законодательству о госслужбе. Так, в выборах могут участвовать кандидаты, выдвинутые политическими партиями, и самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать. При этом аким района (города областного значения) в случае отсутствия выдвинутых кандидатов либо выдвижения только одного, вправе выдвинуть двух либо одного кандидата соответственно», - сказал в ходе пленарного заседания Мажилиса Асет Иргалиев.

В соответствии с поручением, данным Президентом Касым-Жомартом Токаевым 15 января текущего года на открытии первой сессии VII созыва Мажилиса Парламента, снижается порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента с 7% до 5%, а также в избирательных бюллетенях всех уровней добавляется графа «Против всех», - отметил А. Иргалиев.

В ходе пленарного заседания депутаты Мажилиса приняли проект Конституционного закона Республики Казахстан.

Ранее спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил важность введения в избирательных бюллетенях графы «Против всех».


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