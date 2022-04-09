Градоначальник о скандале вокруг водозабора: Угрозы тому, что Павлодар будет без воды, нет

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Градоначальник заявил, что объявленная представителями водоснабжающей организации угроза срыва водообеспечения Павлодара из-за намыва песка, не имеет никаких оснований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Какой-либо угрозы тому, что Павлодар будет без воды, нет и быть не может; песок – это не такой фактор, что он за один день появляется, и так далее. Этот водозабор существует с 1960-х годов фактически, в 1984 году была его полная реконструкция, с этого времени никогда песок не добывали, река так же в том же русле существовала, - заявил аким города Павлодара Асаин Байханов на брифинге. - Она, конечно, расширяется; это процессы природные и техногенного характера. Понятное дело, что намывание и заиливание берегов по всему руслу Иртыша происходит».

По словам, градоначальника, чтобы не было заиливания на реке, необходимы дноуглубительные работы, очистка дна, берегоукрепление и тому подобные работы.

«Это постоянный процесс; это не говорит о том, что именно добыча песка и изготовление из него каких-то строительных материалов решает проблему того, что южный водозабор и вообще водоподъем ТОО «Павлодар-Водоканал» не сможет работать без этого – он же работал до, сколько лет до запуска этого кирпичного завода или использования этого песка! – подчеркнул градоначальник. - От этого река не изменилась, русло не изменилось; 32 миллиарда «кубов», которые Иртыш пропускает через себя ежегодно, он в таком же объеме находится».

Он напомнил, что Павлодар получает воду из южного водозабора 61 год – с 1961 года, и оснований для того, чтобы говорить, что теперь из-за того, что в последние три года там добывался песок, а теперь он добываться не будет, поэтому город останется без воды, нет.

На брифинге Асаин Байханов, опроверг обвинения представителей ТОО «Павлодар-Водоканал», снабжающей областной центр водой, в рейдерском захвате их действующего бизнеса.

«Здесь идет судебный процесс в рамках законодательства, предъявляются не какие-то имущественные претензии к ТОО «Павлодар-Водоканал» или что-либо еще, предъявляется в рамках исполнения первоначального январского решения суда его дальнейшее исполнение и все, здесь другого вопроса нет. Ни к учредителям ТОО «Павлодар-Водоканал», ни к учредителям ТОО «WEST-Квазар», ни к каким-то руководителям или имеющим какую-то определенную фамилию или личность претензий у акимата города нет, поэтому здесь вопрос чисто экономический и законных аспектов».

Аким Павлодара отметил, что власти города исходят из решения суда от января 2021 года по иску управления градостроительного контроля к ТОО «Павлодар-Водоканал». Суд тогда решил, чтобы отдел земельных отношений расторг договор аренды земли этого предприятия. Договор был заключен в 2018 году. К тому же решение суда выглядело таким образом, что этот участок необходимо привести не в первозданный вид, но провести его рекультивацию, приведя в первоначальное положение участки, где добывался песок, и расторгнуть договор на аренду земли с ТОО «WEST-Квазар». А расторжение, по словам акима, влечет за собой утрату законных оснований нахождения зданий, которые построены на этой земле.

Напомним, сегодня в городе Нур-Султане на специальной пресс-конференции представители павлодарских компаний ТОО «Павлодар-Водоканал», занимающейся водоснабжением города, и ее учредителя – ТОО «WEST-Квазар», заявили, что бесперебойное водоснабжение областного центра находится под угрозой из-за образовавшихся наносов песка в районе насосной станции южного водозабора – единственного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятий и населения областного центра.

По их информации, ТОО «WEST-Квазар», ранее занимавшееся очистительными работами русла реки Иртыш от песка и производившее из него строительные материалы, из-за решения местных властей вынуждено прекратить свою деятельность. А все обстоятельства данной проблемы, отметили они, свидетельствуют о попытке рейдерского захвата действующего бизнеса.