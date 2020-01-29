Градацию по возрасту предлагают ввести в Казахстане для возможности использования пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов рассказал о предлагаемых изменениях касательно возможности использования пенсионных накоплений (порог достаточности), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У каждого есть своя определенная сумма. Мы говорим о том, что можно получить и больше. Допустим, порог достаточности для мужчин в возрасте 30 лет составляет 6,7 млн тенге в связи с тем, что за 33 года он еще может накопить свои пенсионные вклады. Для 50-летних мужчин этот порог выше и составляет 7,2 млн тенге», - сказал Биржан Нурымбетов на круглом столе в Сенате.

Он также сказал несколько слов и по возможности внедрения сингапурского опыта в казахстанскую накопительную систему.

«Хотелось бы поднять еще один вопрос: в СМИ очень много говорилось о сингапурской модели пенсионной накопительной системе. Лично я считаю, что сингапурская модель накопительной системы социального обеспечения является одной из лучших в мире. Сегодня в Сингапуре пенсионные взносы распределяются по трем счетам: основной, специальный и медицинский. В 55 лет основной и специальный счета объединяются в пенсионный, при этом ставка взносов меняется в зависимости от возраста. Но я хотел бы отметить следующее: когда мы обсуждали в рабочей группе, все пришли к мнению, что сегодня, здесь и сейчас сингапурскую модель переложить на накопительную систему Казахстана проблематично», - сообщил министр.

Он объяснил, почему.

«Во-первых, это ставки, по которым отчисляются взносы в накопительную систему. Если в Сингапуре в сумме перечисляется 37%, в Казахстане – 10%. В Сингапуре 20% отчисляет работник, 17% работодатель до 55 лет. Потом ставки меняются. В Казахстане же 10% перечисляет работник, работодатель не перечисляет ничего. Второе – средняя зарплата, с которой делаются отчисления в Сингапуре, составляет 42,7 тысяч долларов, что составляет 3,5 тысяч долларов в месяц. В тенге – 1, 33 млн тенге. У нас средняя зарплата 180 тысяч тенге. Если в среднем отчисляем 10%, то 18 тысяч поступает в накопительный фонд. В Сингапуре 37% от 1,33 млн – это 493 тысячи в месяц», - заключил Б. Нурымбетов.