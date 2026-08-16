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    Град размером с куриное яйцо выпал в СКО

    В нескольких районах Северо-Казахстанской области выпал град, который повредил огороды местных жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Град размером с куриное яйцо выпал в СКО
    кадр из видео

    В социальных сетях жители сообщили о граде в Есильском, Шал акынском и Мамлютском районах. Особенно крупным выпал в селе Ясновка Есильского района — размером с куриное яйцо.

    В селе Явленка того же района град был меньше, однако нанес жителям ущерб.

    — Осадки продолжались около получаса. В течение 15 минут шел сильный дождь, затем начался град. Поднялся штормовой ветер, повредил крышу одного из гаражей-хозяйственных построек и сорвал забор у соседей, — рассказали сельчане.

    Град размером с куриное яйцо выпал в СКО
    кадр из видео

    Град побил растущие на огородах огурцы и помидоры, практически полностью уничтожив урожай.

    Областной филиал предприятия «Казгидромет» за день до этого предупредил жителей о неблагоприятных погодных условиях. Синоптики сообщили, что на севере и западе региона ожидаются гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 25 м/с.

    По прогнозам специалистов, завтра, 16 августа, на севере, востоке и юге области также ожидаются сильный дождь, град и шторм. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 28 м/с.

    жауын
    Фото: СҚО тұрғындарынан

    Напомним, ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске после шторма были повреждены десятки автомобилей.

    Погода Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор