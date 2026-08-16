Град размером с куриное яйцо выпал в СКО

В социальных сетях жители сообщили о граде в Есильском, Шал акынском и Мамлютском районах. Особенно крупным выпал в селе Ясновка Есильского района — размером с куриное яйцо.

В селе Явленка того же района град был меньше, однако нанес жителям ущерб.

— Осадки продолжались около получаса. В течение 15 минут шел сильный дождь, затем начался град. Поднялся штормовой ветер, повредил крышу одного из гаражей-хозяйственных построек и сорвал забор у соседей, — рассказали сельчане.

кадр из видео

Град побил растущие на огородах огурцы и помидоры, практически полностью уничтожив урожай.

Областной филиал предприятия «Казгидромет» за день до этого предупредил жителей о неблагоприятных погодных условиях. Синоптики сообщили, что на севере и западе региона ожидаются гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 25 м/с.

По прогнозам специалистов, завтра, 16 августа, на севере, востоке и юге области также ожидаются сильный дождь, град и шторм. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 28 м/с.

Фото: СҚО тұрғындарынан

Напомним, ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске после шторма были повреждены десятки автомобилей.