Град размером с теннисный мяч выпал в Италии, 110 человек пострадали

РИМ. КАЗИНФОРМ - 110 человек получили ранения после того, как на северо-восточный регион Венето в Италии обрушился град размером с теннисный мяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.



Губернатор Венето Лука Зайя заявил, что пострадавшие получили травмы в результате удара градом или разбитого стекла.

«Я благодарю спасателей и технических работников, которые продолжают работу по нормализации ситуации и оценке ущерба», —отметил Зайя.

«Град был совершенно необычный, с неба падали ледяные камни, которые в некоторых случаях были диаметром более 10 сантиметров». Губернатор объявил чрезвычайное положение в регионе.

Службы экстренной помощи отреагировали на более 500 обращений за помощью в связи с повреждением имущества и телесными повреждениями, сообщила региональная служба гражданской защиты Венето, передает CNN.

Рабочие удаляли стекла из разбитых окон и рубили деревья, которые сильно пострадали во время непогоды.

В этом году в Европе произошли резкие изменения погоды.

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