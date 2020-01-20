Град размером с мяч для гольфа обрушился на штат в Австралии

КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ – Град размером с мячи для гольфа обрушился на юго-восточную часть Австралии сегодня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Дождь пошел в столице страны Канберре в понедельник днем, покрывая землю белыми ледяными шарами и листьями, которые град срывал с деревьев.

Очевидцы отмечают, что градины были достаточно большими, чтобы разбить автомобильные окна.

По словам Тома Суонна, исследователя из Австралийского института в Канберре, град прекратился примерно через 15 минут, но был настолько сильным, что разбил окна машин и травмировал множество птиц. Градины достигали в толщину около 2 дюймов (5 сантиметров).





По данным Австралийского бюро метеорологии, град в настоящее время направляется на восток к прибрежным городам Сидней, Вуллонгонг и Ньюкасл. Бюро предупреждает, что в этих городах могут наблюдаться «разрушительные ветры, крупные градины и сильные дожди».

Гроза с градом началась менее чем через 24 часа после того, как поздним воскресным днем на штат Новый Южный Уэльс обрушились мощные пыльные бури, покрывшие целые города и затмившие солнце. Изображения с земли показали огромные облака пыли, высотой не менее десяти этажей.





Сначала пыльные бури обрушились на город Нарромайн, в центре штата, а затем двинулись на восток в город Даббо, а затем на юг в город Паркс, сообщает Nine News, филиал агентства CNN. Жители городов Даббо и Паркса поведали, что во время бури небо стало оранжевым.

По данным Австралийского бюро метеорологии, пылевые бури, вероятно, были вызваны свирепыми ветрами в этом районе - порывы ветра измерялись до 95 километров в час (59 миль в час) в Парке и до 107 км / ч (66,5 миль в час) в Даббо.

Дождь принес облегчение, смывая пыль в городах Даббо и Паркс. Но его оказалось недостаточно, чтобы потушить пламя лесных пожаров, бушующих в штате с сентября, и, вероятно, не будет достаточно, чтобы положить конец засухе. Некоторые предупреждают, что до тех пор, пока продолжается засуха, пыльные бури могут продолжаться там все чаще и чаще.

Отметим, пыльная буря в воскресенье была второй в штате Новый Южный Уэльс за неделю. Как сообщает Nine News, в прошлый четверг в городе Форбс, к югу от Даббо, произошла еще одна гигантская пыльная буря.