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Град ожидается на севере и востоке Казахстана 17 июня

17 Июня 2020 07:22
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Град ожидается на севере и востоке Казахстана 17 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов 17 июня сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами. Местами сохраняется усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере - туман, в центре, на севере и востоке - возможен град. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Алматинской, Туркестанской, Павлодарской, днем в Жамбылской, Костанайской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области утром ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря.

В Атырауской, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Павлодарской, Алматинской, Костанайской, на юге Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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#Казгидромет   #Погода  
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