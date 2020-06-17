-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:15
Град ожидается на севере и востоке Казахстана 17 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов 17 июня сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами. Местами сохраняется усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере - туман, в центре, на севере и востоке - возможен град. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.
В Алматинской, Туркестанской, Павлодарской, днем в Жамбылской, Костанайской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области утром ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангистауской области местами усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря.
В Атырауской, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.
В Атырауской, Кызылординской, на большей части Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Павлодарской, Алматинской, Костанайской, на юге Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау
- Сильный ветер обрушился на Аягоз в Восточном Казахстане
- Радуга в розовом небе: жителей Нур-Султана удивило необычное явление
- Грозы, град и сильный ветер ожидаются в нескольких регионах Казахстана
- Больше половины месячных осадков выпало в Нур-Султане за ночь
- Ливень в Нур-Султане: откачано более 150 тысяч кубометров воды
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана