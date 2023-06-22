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Град и усиление ветра ожидаются в Казахстане 22 июня

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Июня 2023, 00:51
Град и усиление ветра ожидаются в Казахстане 22 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 июня по-прежнему практически вся территория РК будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с чем сохраняются дожди с грозами, на западе, севере, востоке прогнозируется град. На большей части республики сохраняется усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, в области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на юге области Улытау, на западе, на юге, в центре Карагандинской, на западе, востоке Кызылординской, на севере, востоке Атырауской, на севере, западе, в центре Павлодарской, в южной половине Костанайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу, Алматинской, на юго-востоке Актюбинской, в центре, на юго-востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность.


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