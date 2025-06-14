Град и ураган повредили дома в селе Большой Изюм в СКО

Вчера около 17:00 в Тайыншинском районе прошёл ураган с крупным градом и дождём.

По словам местных жителей, природное явление длилось всего 2–3 минуты, но успело нанести значительный ущерб. Ветер сорвал крыши с некоторых домов, повредил заборы и уничтожил растения в огородах. Были оборваны линии электропередачи, село осталось без света.

Как сообщил аким сельского округа Талгат Жусипов, повреждены крыши 8 домов, некоторые — частично, у других — полностью унесло кровлю.

- Упали три опоры «Казахтелекома». Сейчас специалисты ведут ремонтные работы. Электролинии уже восстановлены, – сообщил аким.

Фото: Талгат Жусипов

По информации СКО филиала РГП «Казгидромет», завтра, 14 июня, днём на западе и севере области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере и востоке области – гроза, днём возможен град. В ночные и утренние часы на западе и севере возможен туман, днём на западе, севере и юге прогнозируется ветер с порывами 15–20 м/с.

В Петропавловске также ожидаются грозы и возможен дневной град. Ветер юго-западный, западный, с порывами до 15–20 м/с.