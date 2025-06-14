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    18:06, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Град и ураган повредили дома в селе Большой Изюм в СКО

    В селе Большой Изюм Северо-Казахстанской области устраняют последствия непогоды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Большой Изюм
    Фото: Талгат Жусипов

    Вчера около 17:00 в Тайыншинском районе прошёл ураган с крупным градом и дождём. 

    По словам местных жителей, природное явление длилось всего 2–3 минуты, но успело нанести значительный ущерб. Ветер сорвал крыши с некоторых домов, повредил заборы и уничтожил растения в огородах. Были оборваны линии электропередачи, село осталось без света.

    Как сообщил аким сельского округа Талгат Жусипов, повреждены крыши 8 домов, некоторые — частично, у других — полностью унесло кровлю.

    - Упали три опоры «Казахтелекома». Сейчас специалисты ведут ремонтные работы. Электролинии уже восстановлены, – сообщил аким.

    град Большой Изюм
    Фото: Талгат Жусипов

    По информации СКО филиала РГП «Казгидромет», завтра, 14 июня, днём на западе и севере области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере и востоке области – гроза, днём возможен град. В ночные и утренние часы на западе и севере возможен туман, днём на западе, севере и юге прогнозируется ветер с порывами 15–20 м/с.

    В Петропавловске также ожидаются грозы и возможен дневной град. Ветер юго-западный, западный, с порывами до 15–20 м/с.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Петропавловск Регионы Видео Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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