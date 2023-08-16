Град и мокрый снег ожидаются на востоке Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК 16 августа сохраняются дожди с грозами, в горных районах юго-востока страны - осадки в виде дождя и мокрого снега, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».



Лишь на юге, севере и в центре республики под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер. На севере, в центре РК в ночные и утренние часы ожидается туман. На востоке страны днем - град.

Днем на большей части Атырауской области ожидается сильная жара до 36°С.

В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской областей, на западе области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Северо-Казахстанской, на юге Алматинской, на западе Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.