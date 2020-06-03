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Град и дожди с грозами ожидаются на севере Казахстана

3 Июня 2020 14:25
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Град и дожди с грозами ожидаются на севере Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 4 по 6 июня на севере Казахстана ожидаются прохладные дни, передает МИА «Казинформ».

«Антициклон из районов Скандинавии так же сохраняет свое влияние на погоду северных, центральных и восточных регионов республики, что приведет к понижению температуры. Местами, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются дожди с грозами и выпадением града.

А на юге и юго-западе с теплыми воздушными массами из районов Ирана, сохраняется жаркая и сухая погода. Местами усилится ветер, на юге с пыльными бурями», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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