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Град и дожди с грозами ожидаются на севере Казахстана
3 Июня 2020 14:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 4 по 6 июня на севере Казахстана ожидаются прохладные дни, передает МИА «Казинформ».
«Антициклон из районов Скандинавии так же сохраняет свое влияние на погоду северных, центральных и восточных регионов республики, что приведет к понижению температуры. Местами, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются дожди с грозами и выпадением града.
А на юге и юго-западе с теплыми воздушными массами из районов Ирана, сохраняется жаркая и сухая погода. Местами усилится ветер, на юге с пыльными бурями», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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