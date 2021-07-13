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    11:20, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Грабителя в международном розыске задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана задержан уголовный преступник, с 2017 года находившийся в межгосударственном розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

    36-летнего гражданина РФ задержали в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант».

    «Задержанный мужчина обвиняется в совершении разбоя на территории Республики Ингушетия в 2015 году. Установлено, что в ночное время группа лиц проникла в домовладение 52-летнего жителя города Назрань и, угрожая применением насилия, совершила ограбление. Преступная группа в количестве не менее шести человек, одетых в черную форму одежды и в масках, при себе имела огнестрельное оружие, предположительно автомат Калашникова и пистолет Макарова. Преступники завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 3 млн 600 тыс. рублей, золотыми изделиями, ценными вещами, после чего скрылись в неизвестном направлении», - рассказали в ведомстве.

    По данному факту МВД России по Республике Ингушетия было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой), с мерой пресечения «заключение под стражу».

    С октября 2017 года подозреваемый был объявлен в межгосударственный розыск. Установлено, что мужчина прибыл в Казахстан в июле 2015 года и с этого момента неофициально работал у своего дальнего родственника.





    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Астана Правоохранительные органы
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