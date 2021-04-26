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    13:28, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Грабители с ножом отбирали у прохожих телефоны на алматинском Арбате

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские разоблачили и задержали группу мужчин, промышлявших грабежами в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководил ею 21-летний житель Алматинской области. Установлено, что на счету злоумышленников несколько ограблений.

    «Фигуранты в темное время суток, угрожая ножом, отбирали у прохожих сотовые телефоны и ценные вещи, потом сбывали их в различных ломбардах города. Подозреваемые задержаны в ходе оперативных мероприятий. Мы усилили работу подразделения криминальной полиции в указанном квадрате, проанализировав идентичность совершенных в течение нескольких дней двух аналогичных преступлений. Не исключаем, что список потерпевших к финишу расследования может пополниться: возможно, кто-то их ограбленных по каким-то причинам не обращался за помощью в полицию. Орудие преступления - нож изъят», - проинформировал начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

    В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по ст.191 ч.2 Уголовного кодекса РК. Граждан, пострадавших от преступных деяний указанных лиц, полиция призывает сообщить об этом по телефонам: 8-702-430-02-22; 8-778-620-82-16 и 8-775-774-44-41.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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