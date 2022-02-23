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Грабители оружейных магазинов задержаны в Алматы

23 Февраля 2022 16:52
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Грабители оружейных магазинов задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы провели две спецоперации по задержанию участников ограблений оружейных магазинов во время беспорядков. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает МИА «Казинформ».

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«Задержали троих подозреваемых. Двум из них по 25 лет и одному 27. Часть похищенного оружия обнаружена и изъята в одном из домов в микрорайоне «Достык», другая – в посёлке Жамбыл, на территории Карасайского района, Алматинской области. Мы обнаружили 4 гладкоствольных ружья разных марок, автомат, 720 патронов, 5 охотничьих ножей, арбалет, оптический прицел и амуницию, - написал Р. Абдрахманов в Instagram.

Он уточнил, что награбленное оружие подозреваемые прятали в подвале домов, присыпав песком.

Трое мужчин уже дали признательные показания и рассказали о краже.

Уголовное дело в отношении троих подозреваемых расследуется по статье 291 части 3 УК РК - хищение оружия боеприпасов, взрывчатых веществ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

«Также проверяем, причастны ли они к другим аналогичным преступлениям. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы», - добавил Р. Абдрахманов.


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