Грабители оружейных магазинов задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы провели две спецоперации по задержанию участников ограблений оружейных магазинов во время беспорядков. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает МИА «Казинформ».

«Задержали троих подозреваемых. Двум из них по 25 лет и одному 27. Часть похищенного оружия обнаружена и изъята в одном из домов в микрорайоне «Достык», другая – в посёлке Жамбыл, на территории Карасайского района, Алматинской области. Мы обнаружили 4 гладкоствольных ружья разных марок, автомат, 720 патронов, 5 охотничьих ножей, арбалет, оптический прицел и амуницию, - написал Р. Абдрахманов в Instagram.

Он уточнил, что награбленное оружие подозреваемые прятали в подвале домов, присыпав песком.

Трое мужчин уже дали признательные показания и рассказали о краже.

Уголовное дело в отношении троих подозреваемых расследуется по статье 291 части 3 УК РК - хищение оружия боеприпасов, взрывчатых веществ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

«Также проверяем, причастны ли они к другим аналогичным преступлениям. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы», - добавил Р. Абдрахманов.