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    14:26, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Грабители охотничьего магазина в Алматы задержаны жамбылскими полицейскими

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Грабители охотничьего магазина в Алматы задержаны жамбылскими полицейскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    7 января в Кордайском районе на блокпосту на трассе «Алматы-Ташкент» сотрудники полиции остановили автомобиль Subaru Forester без государственного номера. В ходе обыска обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, один пневматический пистолет и оборудование для охоты. В ходе следствия установлено, что 24-летний водитель автомобиля и 27-летний пассажир были причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в городе Алматы. На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 291 части 3 УК РК. Стоит отметить, что в целях обеспечения общественного порядка на двух блокпостах на территории Кордайского района около 100 сотрудников полиции и военнослужащих работают в круглосуточном режиме.


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Алматинская трагедия ЧП-2022 Правоохранительные органы
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