Грабители облили бензином кассира микрокредитной организации в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде грабители напали на кассира одной из микрокредитных организаций города угрожая поджечь его бензином, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

9 февраля в 16:00 в Караганде двое неизвестных в медицинских масках в помещении одной из микрокредитных организаций облили бензином кассира – 28-летнюю женщину. Злоумышленники завладели деньгами в сумме 120 тысяч тенге.





«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 192 УК РК «Разбой». Для установления и задержания подозреваемых лиц создана оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников аппарата Департамента полиции», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.