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    08:31, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Грабители облили бензином кассира микрокредитной организации в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде грабители напали на кассира одной из микрокредитных организаций города угрожая поджечь его бензином, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    9 февраля в 16:00 в Караганде двое неизвестных в медицинских масках в помещении одной из микрокредитных организаций облили бензином кассира – 28-летнюю женщину. Злоумышленники завладели деньгами в сумме 120 тысяч тенге.


    «По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 192 УК РК «Разбой». Для установления и задержания подозреваемых лиц создана оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников аппарата Департамента полиции», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Карагандинская область Видео Происшествия Правоохранительные органы
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