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    14:51, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Грабители напали на работников ТОО и похитили 3 млн тенге в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Грабители напали на работников одного из ТОО в Нур-Султане и похитили денежные средства на сумму 3 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан.

    «В Управление полиции района «Есиль» с заявлением обратился менеджер ТОО, который сообщил, что неизвестные парни по улице Мангилик ел напали на него и похитили денежные средства в сумме 3 млн тенге. Как рассказал потерпевший, около 20:00 часов он с бухгалтером ТОО в банкомате обналичили 10 млн 900 тысяч тенге.

    Выйдя из здания, где находились терминалы, они направились к автомашине. В это время группа молодых людей из 4 человек напала на менеджера и стала его избивать, пытаясь вырвать пакет с деньгами. В ходе потасовки, нападавшие применив газовый баллончик, отобрали у него 3 млн тенге и скрылись на автомашине, за рулем которой их ждал соучастник», - рассказали в пресс-службе ведомства.


    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были задержаны подозреваемые в грабеже семеро молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 ч.4 УК РК (Разбой). Все фигуранты уголовного дела водворены в следственный изолятор ДП.

    Часть денежных средств подозреваемые в разбое успели потратить, оставшуюся часть в сумме 700 тысяч тенге полицейскими была изъята. При расследовании уголовного дела проверяется причастность работников ТОО к преступлению.


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    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Астана Видео Происшествия Правоохранительные органы
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