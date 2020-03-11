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Грабители напали на 80-летнюю пенсионерку в ВКО
АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ — Полицейские Восточного Казахстана раскрыли разбойное нападение, совершенное на 80-летнюю пенсионерку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В ведомстве сообщили, двое неизвестных лиц проникли через незапертую дверь в дом жительницы города Серебрянск. Угрожая пожилой женщине ножом и вилами, завладели денежными средствами в размере 33 тысяч тенге. Для раскрытия уголовного правонарушения была сформирована следственно-оперативная группа из числа сотрудников управления криминальной полиции ДП ВКО и районного отдела полиции.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны.
Ими оказались безработные, ранее не судимые жители района Алтай 30 и 29 лет. Оба водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
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