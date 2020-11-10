Грабители на самокате орудовали в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские столкнулись с неординарным способом ограбления. Двое молодых людей совершили преступление на самокате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, словам обратившегося в полицию 36-летнего мужчины стражи порядка поверили не сразу. Горожанин рассказал, что ночью на перекрестке его окликнули незнакомые мужчины. Он не остановился и пошел дальше. Однако незнакомцы догнали его на самокате и стали требовать деньги. Избили, забрали телефон и портмоне с документами.
Когда оперативники отрабатывали район грабежа, у одного из общежитий увидели самокат. Его владелец оказался причастным к грабежу. Затем установили его подельника. Оба 20-ти летних жителя Петропавловска дали признательные показания. У одного из них изъяли телефон, у второго - документы потерпевшего.
Идет досудебное расследование по уголовной статье «Грабеж».
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