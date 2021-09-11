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    20:13, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Грабители на мопеде попали на видео в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ночные грабители на мопеде попали на видео в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ночь на 8 сентября житель Петропавловска стал жертвой грабежа. Около 23:30 часов он возвращался из гостей и решил на ходу позвонить по телефону. В этот момент неизвестный преступник вырвал телефон у него из рук и вскочил на подъехавший мопед. Оба злоумышленника скрылись раньше, чем потерпевший успел их разглядеть. Зато их «приметили» камеры видеонаблюдения.

    Оперативники второго отдела УП города проследили путь мотограбителей. Хорошо зная, кто на территории отдела пользуется скутерами и мопедами, они быстро установили подозреваемых. Уже утром были задержаны двое горожан 18 и 15 лет. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса РК «Грабеж». Похищенное изъято.

    «Владелец мопеда, несовершеннолетний подозреваемый, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ювенальные полицейские городского управления полиции решают вопрос о направлении его в специальное образовательное учреждение», — сообщает начальник второго ОП Руслан Сыздыков.

    Всего с начала года в Петропавловске с помощью камер выявлено свыше 12 тысяч административных правонарушений, из них почти 10 тысяч нарушений правил дорожного движения, а также 128 фактов, способствующих раскрытию преступлений.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Видео Правоохранительные органы
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