Грабитель вырвал барсетку из рук астанчанина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21-летний грабитель задержан в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Житель столицы обратился в полицию по факту грабежа. Со слов мужчины, когда он и его подруга возвращались в ночное время домой, неизвестный, следовавший за ними, неожиданно вырвал из его рук барсетку, а затем скрылся в неизвестном направлении. В похищенной барсетке находились телефон, документы и банковские карты потерпевшего. Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге.

Сотрудниками управления полиции района «Сарыарка» при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Доставленный в полицию 21-летний грабитель дал признательные показания. От похищенных вещей он избавился, так как побоялся быть пойманным. По данному факту проводится расследование по статье 191 УК РК «Грабеж», устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.



