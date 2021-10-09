РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:26, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Грабитель совершил два нападения за день в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В дневное время суток нападению неизвестного мужчины подверглись 44-х летняя женщина и 13-летняя девочка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.

    «На глазах у прохожих грабитель напал на горожанок на улице Кошкарбаева. В первом случае он пытался силой отобрать сумку у женщины, однако получил отпор от прохожего. Идущий мимо мужчина кинулся на помощь, и грабитель скрылся с места. Очевидцы сообщили о нападении на канал «102».

    На этом злоумышленник не успокоился. Второе преступление он совершил, напав на 13-летнюю девочку и отобрав у нее школьный рюкзак.

    На место происшествия незамедлительно были направлены наряды патрульной полиции. В ходе оперативных мероприятий 36-летний подозреваемый был задержан нарядами патрульной полиции по «горячим следам», недалеко от места преступления», - сообщили в ДП.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «грабеж» УК РК. Задержанного водворили в изолятор временного содержания ДП. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

    В свою очередь, департамент полиции Нур-Султана выражает благодарность неравнодушным жителям города.




    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!