Грабитель совершил два нападения за день в Нур-Султане
«На глазах у прохожих грабитель напал на горожанок на улице Кошкарбаева. В первом случае он пытался силой отобрать сумку у женщины, однако получил отпор от прохожего. Идущий мимо мужчина кинулся на помощь, и грабитель скрылся с места. Очевидцы сообщили о нападении на канал «102».
На этом злоумышленник не успокоился. Второе преступление он совершил, напав на 13-летнюю девочку и отобрав у нее школьный рюкзак.
На место происшествия незамедлительно были направлены наряды патрульной полиции. В ходе оперативных мероприятий 36-летний подозреваемый был задержан нарядами патрульной полиции по «горячим следам», недалеко от места преступления», - сообщили в ДП.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «грабеж» УК РК. Задержанного водворили в изолятор временного содержания ДП. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.
В свою очередь, департамент полиции Нур-Султана выражает благодарность неравнодушным жителям города.