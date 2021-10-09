Грабитель совершил два нападения за день в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В дневное время суток нападению неизвестного мужчины подверглись 44-х летняя женщина и 13-летняя девочка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.

«На глазах у прохожих грабитель напал на горожанок на улице Кошкарбаева. В первом случае он пытался силой отобрать сумку у женщины, однако получил отпор от прохожего. Идущий мимо мужчина кинулся на помощь, и грабитель скрылся с места. Очевидцы сообщили о нападении на канал «102».

На этом злоумышленник не успокоился. Второе преступление он совершил, напав на 13-летнюю девочку и отобрав у нее школьный рюкзак.

На место происшествия незамедлительно были направлены наряды патрульной полиции. В ходе оперативных мероприятий 36-летний подозреваемый был задержан нарядами патрульной полиции по «горячим следам», недалеко от места преступления», - сообщили в ДП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «грабеж» УК РК. Задержанного водворили в изолятор временного содержания ДП. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

В свою очередь, департамент полиции Нур-Султана выражает благодарность неравнодушным жителям города.







