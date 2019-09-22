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Грабитель-насильник задержан в Алматинской области

22 Сентября 2019 23:35
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Грабитель-насильник задержан в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании и грабеже 27-летней женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Факт зарегистрирован в Карасайском районе. 19 сентября в дежурную часть районного управления полиции обратилась жительница города Каскелена с заявлением об изнасиловании и грабеже.

При выяснении обстоятельств полицейские установили, что неизвестный напал на женщину в первом часу ночи, когда она возвращалась домой от местной целительницы. Мужчина надругался над ней и, угрожая расправой, завладел деньгами, телефоном и серёжками на общую сумму более 180 тысяч тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Карасайской районной полиции в течение суток удалось установить личность подозреваемого, оказавшимся 29-летним местным жителем. Мужчина задержан и помещен под стражу. За исключением потраченных на спиртное денег, похищенное у женщины имущество уже изъято и опознано потерпевшей. Расследование уголовного дела проводится по статьям 120 и 191 УК РК, предусматривающие ответственность за изнасилование и грабёж» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Пострадавшая поблагодарила полицейских за оперативность в поиске и задержании преступника.


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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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