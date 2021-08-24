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Грабитель напал с ножом на фармацевта в столице

24 Августа 2021 11:00
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Грабитель напал с ножом на фармацевта в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дерзкое разбойное нападение раскрыто полицейскими Нур-Султана по «горячим следам», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

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В 22.30 часов на канал 102 поступило сообщение по факту разбойного нападения. Как пояснила звонившая, неизвестный, угрожая ножом, с кассы аптеки по проспекту Б. Момышулы похитил денежные средства в сумме 30 тысяч тенге.

На задержание подозреваемого был ориентирован личный состав полиции.

В ходе расследования установлено, что около десяти часов вечера в аптеку зашел неизвестный мужчина в медицинской маске и поинтересовался о наличии лекарства.

В момент, когда 23-летняя фармацевт пошла за лекарством, мужчина, подбежав сзади, обхватил ее и приставив нож к горлу потребовал выручку с кассы. Получив деньги, подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.

Оперативниками по «горячим следам» были установлены свидетели, которые по приметам обратили внимание на бегущего парня со стороны аптеки. В последующем, по камерам видеонаблюдения и имеющимся приметам подозреваемого был установлен район и квадрат улиц, где мог скрыться преступник. Полицейские стали отрабатывать все общежития, хостелы, СТО и другие места. При проверке одного из компьютерных клубов был установлен 26-летний парень, схожий с подозреваемым. При задержании и личном осмотре у него был обнаружен нож и денежные средства. Он дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.

На территории столицы в период c 23 по 29 августа текущего года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Целью данного мероприятия является обеспечение должного правопорядка и безопасности на улицах и общественных местах, предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений, а также дорожной безопасности.

По итогам одного дня оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» на территории столицы зарегистрировано 25 преступлений, из них в дежурные сутки раскрыто 18. Также раскрыто 12 ранее совершенных преступлений, задержано 4 преступника, находящихся в розыске. Проверено 480 подучетных лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

С начала проведения профилактического мероприятия выявлено 916 административных правонарушений, в том числе 71 фактов мелкого хулиганства, 84 нарушений тишины, 150 фактов распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде. Задержано около 46 несовершеннолетних за нахождение в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых. За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержаны 4 водителя. Выявлено 113 фактов нарушения правил движения пешеходами.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Криминал  
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