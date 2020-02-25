Грабежей и краж в Павлодарской области стало меньше

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Глава полиции Павлодарской области отчитался перед населением о работе своего ведомства в 2019 году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом оперативная обстановка в регионе остаётся стабильной. Департаментом рассмотрено более 143 тысяч сообщений различного характера, из которых - 7598 уголовных правонарушений; количество которых снизилось на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, или на 2251 правонарушение, - сказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов в ходе своей отчётной встречи перед населением. - В том числе снижено количество убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж чужого имущества, а также преступлений, совершённых в состоянии опьянения в общественных местах».

Начальник департамента проинформировал жителей области о результатах работы полиции в 2019 году и о том, что сделано для её улучшения в нынешнем году. За последние четыре года в Павлодарской области снижается уровень преступности: если в 2015 году на десять тысяч жителей регистрировали 221 уголовное правонарушение, то в 2019 году – более, чем вдвое меньше, то есть 101.

«Удаётся удержать положительную динамику и в текущем году; результаты января показывают на снижение преступности на 22 процента. Это произошло в результате усиления профилактической работы не только полиции, но и других заинтересованных государственных органов, а также повышению уровня правового сознания и бдительности наших граждан: мы активно работаем с добровольческими волонтёрскими отрядами по обеспечению безопасности в области; тем более, что Президентом нашей страны 2020 год объявлен Годом волонтёра», - отметил Н. Масимов.

Как отметили на встрече, при участии общественных организаций в Павлодарской области установлено местонахождение 80 без вести пропавших граждан. В рядах общественных помощников полиции состоят порядка полутора тысяч человек. С их помощью раскрыто 66 преступлений, выявлено 776 административных правонарушений.

«На восемь процентов снижено и количество происшествий на дорогах области, выявлено 76 тысяч нарушений правил дорожного движения, лишены водительских прав свыше двух тысяч нарушителей, задержаны две тысячи водителей в нетрезвом состоянии. Наложено штрафов на 567 миллионов тенге», - привели статистику в пресс-службе департамента полиции.

По результатам обследования дорог вынесено 1250 предписаний за их ненадлежащее содержание, а к административной ответственности привлечено порядка 200 должностных лиц более чем четыре миллиона тенге штрафов.

«В 2019 году выявлено 237 наркоправонарушений, в том числе 67 преступлений, связанных со сбытом и хранением наркотических средств в крупном размере. Общее количество изъятых наркотических средств составило 361 килограмм, - проинформировал полковник Нурлан Масимов.

В ходе встречи присутствующие в зале жители Павлодарской области задали свои вопросы. 20 граждан региона отмечены грамотами, благодарственными письмами департамента полиции и ценными подарками граждане.