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GPS и Bluetooth для профилактики коронавируса планируют использовать в Норвегии

Автор:  
Ильяс Омаров
10 Апреля 2020, 08:15
GPS и Bluetooth для профилактики коронавируса планируют использовать в Норвегии

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI), являющийся главным координатором по борьбе с коронавирусом в стране, после католических пасхальных каникул планирует запустить мобильное приложение, которое позволить определять, приближался ли здоровый человек к инфицированному COVID-19 на расстояние менее двух метров в течение более 15 минут – времени, достаточного для заражения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Если человек, который установил приложение, получает подтверждение, что у него заражение, то остальные, у кого есть подобное приложение, будут также уведомлены об этом. Вместе с тем в целях конфиденциальности вам не сообщат, когда, где и в течение какого времени вы общались с зараженным коронавирусом.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы закончить эту разработку», – отметил региональный директор FHI Ган Пегги Кнудсен, пояснив, что разработанное приложение будет использовать для определения нежелательных контактов сигналы GPS и Bluetooth.

Г. Кнудсен выразил надежду, что приложение загрузят как можно больше людей, при этом подчеркнув важность добровольности такого решения.


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