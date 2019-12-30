-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:30
-
-
-
-
-
-
-
-
ГП о расследовании крушения самолета близ Алматы: Будет дана правовая оценка всем действиям должностных лиц
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расследование дела по крушению самолета Bek Air близ Алматы прокомментировал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Генпрокуратура назначила процессуальных прокуроров по этому (делу). Будет тщательно и объективно проведено расследование, по результатам которого будут выявлены причины, с учетом получения соответствующих заключений будет дана правовая оценка всем действиям, в том числе и должностных лиц», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов после брифинга в СЦК.
Представитель Генпрокуратуры добавил, что будет проведен комплекс мероприятий по расследованию, начиная от выделения земельных участков и до происшествия.
«Имеется поручение Главы государства, создана следственно-оперативная группа. Контроль возложен на Генеральную прокуратуру, расследование продолжается. Будем дополнительно информировать вас. Есть тайна следствия. Как будет получена какая-то информация, результаты расследования, вам будет сообщено», - резюмировал Марат Ахметжанов.
- Как теперь будут наказывать браконьеров в Казахстане
- За реализацию через Интернет наркотиков несовершеннолетним будут лишать свободы пожизненно в РК
- Генпрокуратура проверит законность строений на месте крушения самолета компании Bek Air близ Алматы
- В каких случаях водителей будут лишать прав пожизненно с 2020 года в Казахстане
- За педофилию будут пожизненно лишать свободы в Казахстане
- Наказание за скотокрадство ужесточили в РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана