Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Гозаль Айнитдинова завершила выступление в одиночном разряде  на турнире в Грузии

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Мая 2023, 20:07
Гозаль Айнитдинова завершила выступление в одиночном разряде  на турнире в Грузии Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Гозаль Айнитдинова (480-е место в рейтинге WTA) сыграла против россиянки Екатерины Маклаковой (402-е место) на турнире ITF в Качрети (Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Айнитдинова выиграла первый сет — 6:4, но проиграла второй и третий — 3:6, 2:6. Таким образом, казахстанка завершила выступление на турнире в одиночном разряде. Что касается парного разряда, то Гозаль Айнитдинова играет в паре именно с Екатериной Маклаковой: они встретятся с французским дуэтом Эмма Маццони / Джульетт Маццони.

Призовой фонд турнира в Качрети составляет 25 000 долларов.


Спорт   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Известным горожанам присвоили звания почетного гражданина Семея
Известным горожанам присвоили звания почетного гражданина Семея
Какое место в группе занимает Казахстан после четырех матчей на ЧМ-2023 по хоккею
Какое место в группе занимает Казахстан после четырех матчей на ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2023 по хоккею