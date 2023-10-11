Говорите без агрессии - спикер Мажилиса сделал депутату замечание

- Я передаю свой пламенный привет Тамаре Дуйсеновой. Пару лет назад, когда вы были помощником президента, мы вышли с вами на видеоконференцсвязь. В СКО есть деревня под названием Бостандык. Ее жители лишились пастбищ. Вы лично давали много обещаний в связи с этим вопросам и мне, и жителям деревни. Теперь вы как ни в чем не бывало сидите на этом посту. Поэтому, пользуясь случаем, я передаю вам пламенный привет от жителей села, - сказал мажилисмен Бакытжан Базарбек на пленарном заседании палаты.

Также народный избранник обратился к представителям министерства сельского хозяйства.

В свою очередь спикер Мажилиса Ерлан Кошанов обратился к депутату с просьбой не нарушать регламент.

- Уважаемый, Бакытжан Жумабекович! В первую очередь существует депутатская этика. Вы не говорите слишком жестко! Говорите без агрессии. Я никого не защищаю, вопрос, который вы задаете, правильный. Возвращено около 10 миллионов гектаров земли. Это в первую очередь работа комиссии «Жер Аманат». Теперь ваш вопрос, касается справедливого разделения этих земель. Это прежде всего вопрос ответственности местных акимов и компетентных органов. Во-вторых, в состав комиссии «Жер Аманат» входят представители как генеральной прокуратуры, так и минсельхоза, комитета по земельным ресурсам, депутаты, а также общественные активисты, представители общественности. Одним из ее членов являетесь вы сами. Поэтому я тоже хочу передать вам пламенный привет! Комиссия «Жер Аманат» также имеет все полномочия по надзору, контролю за тем, как справедливо распределяются земли. Этот вопрос должен быть рассмотрен как местными властями, так и министерством. Комиссия также несет ответственность. Но когда вы задаете вопрос, Бакытжан Жумабекович, это не первый раз, я предупреждаю вас, как руководитель палаты, - подчеркнул Ерлан Кошанов.