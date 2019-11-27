Говорить про неуважение неуместно – главный тренер «Астаны» прокомментировал состав «МЮ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер ФК «Астана» Роман Григорчук прокомментировал состав «Манчестер Юнайтед» - английская команда, как известно, привезла в Нур-Султана много молодых игроков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, вы знаете, что «Манчестер» подготовил не одну плеяду известных игроков. Сейчас они взращивают новых молодых игроков. Они быстры и техничны. Если мы говорим, что они уже в «Манчестере», и уже слабее... Они мотивированы сыграть в Лиге Европы. Это будет очень приличная команда», - сказал Роман Григорчук на предматчевой конференции.

По мнению тренера, тот факт, что англичане привезли далеко не основной состав в столицу Казахстана, никоим образом не означает неуважение к сопернику.

«Говорить про неуважение здесь неуместно. Каждый клуб решает свои вопросы и вправе выставлять тот состав, который считает нужным. Мы понимаем, на каких уровнях, полюсах мы находимся по отношению к МЮ. Я уже ответил, что из себя представляют молодые игроки МЮ. Для нас это все равно событие. Мы хотим показать хороший футбол, выиграть. Будет непросто, потому что соперник очень силен. О недостатке мотивации говорить не приходится, потому что это большое событие для нас», - подчеркнул Р. Григорчук.

Напомним, игра между чемпионом Казахстана и одним из самых титулованных клубов Англии и Европы состоится 28 ноября, в рамках 5 тура группового этапа Лиги Европы. Первый матч между этими командами состоялся в Манчестере 19 сентября и завершился победой хозяев со счетом 1:0. После этого, астанчане уступили в Белграде «Партизану» с минимальным счетом 1:2, и казалось бы, вполне достойно представляют нашу страну в еврокубках. Однако после этого случилось двухматчевое противостояние с голландским «АЗ Алкмаар», в котором столичные футболисты дважды уступили с крупным счетом.