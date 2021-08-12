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Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев

12 Августа 2021 15:43
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Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо. Такое мнение в программе «Открытый диалог- 2.0» выразил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, комментируя положение русского языка в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вне всяких сомнений такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. Не потому что российские депутаты возмутились, а потому что в нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются, вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации, по какому поводу: казахи, русские или представители других этносов. Более того, подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма. К сожалению, такие вещи происходят во всем мире. И это не говорит о том, что подобные вещи поощряются государством или являются тенденцией. Разве можно по неадекватным поступкам двух-трех человек судить о положении дел в стране с 19 млн населением? Думаю, что нет», - прокомментировал Даурен Абаев.

По его словам, на эмоциях о положении русского языка в Казахстане можно наговорить многое, но факты - упрямая вещь.

«В нашей стране русским языком владеют почти 90 % населения. Я думаю, что это один из самых высоких показателей в мире, наверное, за исключением самой России и может быть, Беларуси. У нас более 30% школьников обучаются на русском языке. Это при том, что доля самих русских в структуре населения сейчас около 20 %. Разве это не говорит о востребованности языка? В Казахстане работают более 23 тысяч учителей русского языка и литературы. Это больше, чем в любой другой стране в Центральной Азии. Поэтому говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо», - сказал Даурен Абаев.


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#Общество   #Даурен Абаев  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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