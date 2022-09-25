Готовы всесторонне помогать в реализации Послания Президента РК - Национальная ассоциация коммуникации и цифровизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коллектив Национальной ассоциации коммуникации и цифровизации с большим воодушевлением прослушал Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2022 года и выразили коллективное мнение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

«Послание направлено, в первую очередь, на решение актуальных вопросов социально-экономического развития страны и отражает конкретные задачи, поставленные перед народом, на улучшение жизни и благосостояния Республики. Важно, что в Послании, как и прежде затрагиваются вопросы дальнейшего развития вопросов цифровизации важнейших отраслей республики. Со своей стороны, Национальная ассоциации коммуникации и цифровизации готова всесторонне оказывать посильную помощь в реализации озвученного Послания в части дальнейшего развития отрасли информационно-коммуникационных технологий», - говорится в сообщении.

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