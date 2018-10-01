Готовы возместить ущерб – адвокат обвиняемой по делу о смерти Искандера Сулейменова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Адвокат обвиняемой по делу о ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова Искандер Дмитрий Куряченко сообщил о готовности его стороны возместить необходимый ущерб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Они (обвиняемая сторона, прим. ред) не против возместить ущерб, его нужно сказать, в чем состоит ущерб. Люди готовы возместить. Какую сумму готовы возместить? Я не могу сказать, сторона потерпевшего должны определиться, а обвиняемая готова возместить», - сказал адвокат в кулуарах суда.

Он добавил, что свидетелей по данному делу немало. При этом, выступая в суде, он отмечал тот факт, что у погибшего в руке был зажат ключ. В кулуарах суда Д. Куряченко объяснил, какое значение для дела может иметь данный факт.



«Про ключи: так как суд призван установить все обстоятельства дела, то в том числе и установить надо, это ведь мешает процессу торможения, а если у вас в руках ключи, это же мешает. Это не какие-то зацепки, а объективное исследование обстоятельств дела. Установить мешали ли зажатые ключи торможению или нет», - добавил Д. Куряченко.

Напомним, 22 июня произошло ДТП на пересечении Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В ДТП погиб молодой мотоциклист, который оказался Искандером Сулейменовым, внуком известного писателя Олжаса Сулейменова.

Как ранее отмечали в Департаменте внутренних дел Астаны, водитель Мухитова после ДТП находилась на месте происшествия. Все необходимые первоначальные следственные действия были проведены с ее участием. В отношении виновного водителя провели необходимое медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Результаты освидетельствования, которые дали отсутствие каких-либо наркотических, алкогольных, психотропных веществ, приобщены к материалам дела. В тот же день допросили водителя Мухитову в качестве подозреваемой. Более того, по уголовному делу с момента начала расследования допросили сотрудников скорой помощи, свидетелей-очевидцев и сотрудников полиции, которые первыми прибыли на место происшествия. С учетом того, что категория совершенного Мухитовой преступления относится к категории небольшой тяжести, судом №2 Есильского районного суда в отношении Мухитовой избрана мера пресечения в виде залога. Сумма залога - 601 250 тенге.





