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Готовы возместить ущерб – адвокат обвиняемой по делу о смерти Искандера Сулейменова
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Адвокат обвиняемой по делу о ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова Искандер Дмитрий Куряченко сообщил о готовности его стороны возместить необходимый ущерб, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Они (обвиняемая сторона, прим. ред) не против возместить ущерб, его нужно сказать, в чем состоит ущерб. Люди готовы возместить. Какую сумму готовы возместить? Я не могу сказать, сторона потерпевшего должны определиться, а обвиняемая готова возместить», - сказал адвокат в кулуарах суда.
Он добавил, что свидетелей по данному делу немало. При этом, выступая в суде, он отмечал тот факт, что у погибшего в руке был зажат ключ. В кулуарах суда Д. Куряченко объяснил, какое значение для дела может иметь данный факт.
«Про ключи: так как суд призван установить все обстоятельства дела, то в том числе и установить надо, это ведь мешает процессу торможения, а если у вас в руках ключи, это же мешает. Это не какие-то зацепки, а объективное исследование обстоятельств дела. Установить мешали ли зажатые ключи торможению или нет», - добавил Д. Куряченко.
Напомним, 22 июня произошло ДТП на пересечении Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В ДТП погиб молодой мотоциклист, который оказался Искандером Сулейменовым, внуком известного писателя Олжаса Сулейменова.
Как ранее отмечали в Департаменте внутренних дел Астаны, водитель Мухитова после ДТП находилась на месте происшествия. Все необходимые первоначальные следственные действия были проведены с ее участием. В отношении виновного водителя провели необходимое медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Результаты освидетельствования, которые дали отсутствие каких-либо наркотических, алкогольных, психотропных веществ, приобщены к материалам дела. В тот же день допросили водителя Мухитову в качестве подозреваемой. Более того, по уголовному делу с момента начала расследования допросили сотрудников скорой помощи, свидетелей-очевидцев и сотрудников полиции, которые первыми прибыли на место происшествия. С учетом того, что категория совершенного Мухитовой преступления относится к категории небольшой тяжести, судом №2 Есильского районного суда в отношении Мухитовой избрана мера пресечения в виде залога. Сумма залога - 601 250 тенге.
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