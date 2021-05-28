Готовы создавать информплощадки, чтобы молодые ученые шире использовали свой потенциал – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как помощь государственной комиссии по полной реабилитации жертв политический репрессий, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева предложила на базе сайта ведомства создать отдельную страничку, в которую ученые могли бы направлять свои материалы, научные статьи. Об этом министр рассказала в ходе встречи с молодыми учеными в музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полагаю, нужно рассмотреть возможность участия молодых ученых, присоединиться к работе комиссии, потому как это поспособствует созданию условий для научных изысканий молодых историков. Уникальная возможность то, что мы имеем доступ к архивам. Уникальная работа проводится на региональном уровне, потому что это хорошая возможность оптимизировать работу молодых ученых на региональном уровне. Понятно, что все это должно где-то базироваться. Как помощь комиссии предлагаю на базе нашего сайта сделать отдельную страничку, в которую ученые могли бы направлять свои материалы, научные статьи, чтобы мы могли отдельно их систематизировать. Соответственно оказать дополнительную помощь работе комиссии», - отметила Аида Балаева.

По ее словам, к этой работе нужно подключать всю общественность.

«Понятно, что действуют отдельные рабочие группы. Важно, чтобы мы подключили всю общественность. Если так разобраться, каждая казахстанская семья имеет свою трагическую историю, каждый может пополнить архив отдельными воспоминаниями, которые также должны быть в открытом доступе». Поэтому как Министерство информации и общественного развития готовы создавать отдельные информационные площадки, рубрики, программы, чтобы дать возможность молодым ученым шире использовать свой потенциал, соответственно привлечь внимание международных коллег», - сказала министр.

Аида Балаева отметила, что в этом вопросе также очень важно выстроить взаимодействие на международном уровне.

«В уникальный комплекс «АЛЖИР» ежегодно приезжают посольства многих стран. Этот мемориальный комплекс дополнен отдельными плитками. Каждая страна хочет показать, что здесь похоронены их матери, бабушки. Отдельно ведут съемки, разлагают цветы. Это может стимулировать молодых ученых взаимодействовать с такими же молодыми учеными, которые проживают в других странах. Очень важно взаимодействие на международном уровне, потому что это будет способствовать эффективной работе комиссии, даст возможность вовлеченности к работе тех стран, которые столкнулись с такими трагическими событиями», - сказала Аида Балаева.