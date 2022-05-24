24 Мая 2022 12:42

Готовы сесть за стол переговоров - глава Минэкологии о предложении по отмене утильсбора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев заявил, что в этом году общая сумма уплаты от утилизационного сбора составит 690 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из всей суммы, получаемой по утильплатежам, около 12 млрд уходит на сбор, транспортировку, переработку твердо-бытовых отходов и автокомпаниям. Я еще раз хочу сказать, что АО «Жасыл даму» работает на основании своей инвестполитики. В случае, если будут проекты, которые будут направлены на переработку, допустим, они могут вносить изменения в инвестполитику», - сказал Сериккали Брекешев журналистам после заседания Правительства.

По прогнозным показателям, как заявил министр, в текущем году общая сумма от утильсбора будет составить 690 млрд тенге.

Также министру задали вопрос по поводу обращений казахстанцев по отмене утильсбора.

«Мы планировали полностью пересмотреть всю инвестполитику «Жасыл даму». Мы готовы эти предложения (отмену утильсбора - прим. ред.) рассматривать. Если будут конкретные предложения, готовы садиться за стол переговоров и разговаривать. Должно же быть какое-то обоснование этого предложения. У нас есть свои аргументы», - считает С. Брекешев.

«Правительством на своем уровне все эти решения приняты. Мы работаем в этом направлении. Если у вас есть конкретные предложения, мы готовы садиться. Кроме заявлений должна быть четкая аргументация и обоснование», - уточнил глава Минэкологии.

Он также объяснил, что на вопросы по ставкам утильсбора может ответить Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр прокомментировал вопрос возможности полной отмены утилизационного сбора в стране.