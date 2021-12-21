Готовы ли в Минэкологии перейти на экотранпсорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева спросили, планирует ли ведомство перейти на автомобили на газовым топливе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нашего министерства в собственности своих автотранспортных средств нет. То, что мы используем, это арендуемый автотранспорт из гаража Управления делами Президента. Поэтому, если у них будет соответствующий транспорт, мы в принципе готовы пересесть на автотранспорт на газовом топливе, электрокары. Пока у нас в собственности своего автопарка нет», - прокомментировал Сериккали Брекешев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Ранее во время пресс-конференции глава ведомства прокомментировал розовый дым от титано-магниевого комбината в Усть-Каменогорске.

Также Сериккали Брекешев ответил , сколько средств от утилизационного сбора собрали в Казахстане за 2021 год и за последние пять лет.















