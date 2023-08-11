Готовы ли операторы связи обеспечить качественным Интернетом всех казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Быть белым пятнам или не быть? Когда казахстанцы почувствуют на себе изменения, а операторы связи обеспечат всех качественным Интернетом. На эту тему представители связи подискутировали на площадке СЦК и поделились оптимистичными и пессимистичными мнениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа по закрытию «белых пятен» у нас будет действовать в ближайшие два года с основным фокусом на закрытие позиций в столице и в Алматы в течение ближайших шести месяцев. Эта программа действует с начала этого года. Поэтому улучшение качества будет заметно в ближайшее время», - отметил генеральный директор «Мобайл Телеком-Сервис (Tele2/Altel)» Сергей Коньков.

Оператор сотовой связи отметил, что Астана быстро растет и развивается. Соответственно многие обращения поступают из новых микрорайонов.

«Соответственно, мы сейчас ведем активную работу по строительству базовой станции. Здесь есть набор ограничений. Тем не менее, это часть нашей работы и с этими сложностями должны бороться. И мы это делаем. Соответственно, в ближайшие 6-9 месяцев, если говорить о нашей компании точно улучшение по качеству мы будем видеть. Иногда существуют проблемы, связанные с новой стройкой. Дело в том, что у распространения радиосигнала есть определенная физика, он распространяется по прямой. Если на пути этого сигнала возникает новое здание, то вся территория за этим зданием перестает получать покрытие, сервис. И здесь нам нужно проводить определенную работу по оптимизации сети, когда такое возникает и так далее. Здесь важный комментарий – нам нужно более плотно и синхронно работать с ведомствами и компаниями, которые занимаются строительной деятельностью для того, чтобы была предусмотрена инфраструктура связи в процессе разработки и генеральных планов, и в целом проектных планов той или иной застройки», - сказал на брифинге генеральный директор «Мобайл Телеком-Сервис (Tele2/Altel)».

«Я не столь оптимистичен, как коллеги в этом плане. Я думаю, что, если мы соберемся в этом же составе через пять лет, и это не уникальность Казахстана, это в целом специфика – постоянно будут возникать белые пятна. Просто запомните это как аксиому – они будут постоянно возникать. Чем выше будет идти спектральный диапазон, тем плотнее нужно строить сеть. Что это значит? Это значит, что если сегодня достаточно иметь 10 тысяч сайтов, 10 тысяч позиций, чтобы не было белых пятен, то через пять лет для того, чтобы не было белых пятен, а было сплошное бесшовное покрытие, нужно будет иметь 30 тысяч сайтов, а может быть и больше», - пояснил главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

По его словам, чем больше в этом помещении будет потребителей мобильного интернета, тем больше конкретно в этом помещении в каждом необходимо будет устанавливать оборудование, антенны.

«Поэтому это просто формула, что каждый год количество белых пятен будет расти, и каждый год будут появляться места, где клиента могут оставаться без связи. Я сейчас не про Казахстан, я сейчас в целом говорю про эту технологию, специфику. В любой стране можно найти себя в центре мегаполиса без связи», - добавил он.

Ранее оператор сотовой связи объяснил повышение тарифов, отмечая, что казахстанцы начали потреблять в 4 раза больше Интернета.

Как оказалось, операторы сотовой связи не готовы публично раскрывать свои инвестиционные планы.

Также на брифинге представители сотовой связи ответили на возмущения казахстанцев, почему они должны платить за весь тариф при неработающем Интернете.